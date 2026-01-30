Genossenschaften warnen vor erhöhten Heizkosten

Dresden - Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften haben den Wohnungsneubau quasi eingestellt und warnen für 2025 vor erhöhten Heizkosten.

VSWG-Vorständin Miriam Philipp (59). © Steffen Füssel

Hohe Baupreise, gestiegene Zinsen und langwierige Genehmigungsprozesse führten im vergangenen Jahr zu einem spürbaren Rückgang der Neubauaktivitäten, erklärte die Vorständin des Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften VSWG, Miriam Philipp (59), und sprach von einem "Neubauknick".

"Ohne verlässliche Rahmenbedingungen lässt sich sozial orientierter Wohnungsbau kaum noch darstellen - insbesondere dann, wenn Neubaukosten Mieten von 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter erfordern würden", sagte Philipp.

Den "Bauturbo" der Bundesregierung mit schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren bewertete sie positiv.

Er könne aber nur wirken, wenn er vor Ort von einer "handlungsfähigen und mutigen Verwaltung" auch tatsächlich angewandt wird. Ansonsten bleibe er ein Papiertiger.