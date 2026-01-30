Vandalismus in Freital: Stadt zahlt für Hinweise zu Tätern
Freital - Nach wiederholten Vandalismus-Fällen in Freital reagiert die Stadt nun mit speziellen Maßnahmen.
Wie die Stadtverwaltung Freital mitteilt, haben Unbekannte in mehreren Stadtteilen mal wieder randaliert.
In Zauckerode (Glück-Auf-Straße) und Deuben (Hüttenstraße) wurden Scheiben an Haltestellen zerstört. Am Parkplatz Schloss Burgk wurde der Münzeinwurf des WCs beschädigt, am Neumarkt verschwand eine Infotafel, und im Mehrgenerationenpark Zauckerode wurde eine Tischtennisplatte zerstört.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro - Geld, das an anderer Stelle dringend gebraucht wird.
"Wir versuchen mit viel Zeit, Steuergeld und Kraft unsere Stadt lebenswert zu gestalten - und hier wird das mit sinnlosen Kräften wieder zerstört. Das macht wütend. Am Ende fehlt uns das Geld für Investitionen, wie in Spielplätze und Parks. Ich habe es satt, dass solche Vandalen unser Lebensumfeld derart beeinträchtigen", sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg.
Die Stadt lobt 200 Euro Belohnung aus
Die Stadt reagiert mit 200 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Zeugen können sich an das Büro des Oberbürgermeisters unter 03516476154 wenden oder ihre Hinweise bei der Polizei abgeben.
"Wir bleiben dran, auch wenn es manchmal nur in kleinen Schritten vorangeht oder auch Rückschläge gibt. Doch diese Chaoten müssen spüren, dass wir uns als Mehrheit das nicht gefallen lassen. Wir werden nicht tatenlos zusehen. Dafür ist jedoch die Mitwirkung aller gefragt, um Täter zu überführen und auch um solche Straftaten zu verhindern", so Rumberg.
Zusätzlich läuft in der Stadt eine Anti-Vandalismus-Kampagne unter dem Motto: "Verantwortung zeigen. Vandalismus vermeiden."
Titelfoto: Bildmontage: freital.de