Vandalismus in Freital: Stadt zahlt für Hinweise zu Tätern

Freital - Nach wiederholten Vandalismus-Fällen in Freital reagiert die Stadt nun mit speziellen Maßnahmen.

In Freital wurden Scheiben an Haltestellen zerstört. © freital.de

Wie die Stadtverwaltung Freital mitteilt, haben Unbekannte in mehreren Stadtteilen mal wieder randaliert.

In Zauckerode (Glück-Auf-Straße) und Deuben (Hüttenstraße) wurden Scheiben an Haltestellen zerstört. Am Parkplatz Schloss Burgk wurde der Münzeinwurf des WCs beschädigt, am Neumarkt verschwand eine Infotafel, und im Mehrgenerationenpark Zauckerode wurde eine Tischtennisplatte zerstört.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro - Geld, das an anderer Stelle dringend gebraucht wird.

"Wir versuchen mit viel Zeit, Steuergeld und Kraft unsere Stadt lebenswert zu gestalten - und hier wird das mit sinnlosen Kräften wieder zerstört. Das macht wütend. Am Ende fehlt uns das Geld für Investitionen, wie in Spielplätze und Parks. Ich habe es satt, dass solche Vandalen unser Lebensumfeld derart beeinträchtigen", sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg.