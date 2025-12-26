Das passt ja perfekt! Lea (10) ist ein echter Weihnachtsfan

Pirna - Sie trägt einen roten Umhang, eine Laterne in der Hand - und verzaubert den Canalettomarkt: Lea (10) aus Graupa ist Pirnas Weihnachtskind 2025. Ausgewählt wurde sie heimlich - denn ihre Mutter hatte sie ohne ihr Wissen angemeldet. Jetzt ist die Viertklässlerin das Gesicht von "Pirna - Weihnachten wie gemalt".

Lea (10) wusste gar nicht, dass ihre Mutter sie als Weihnachtskind angemeldet hat. © Daniel Förster

"Sie hätte niemals nein gesagt", sagt Mutter Constanze und schmunzelt. "Lea passt einfach in die Rolle, sie zeigt sich gern, macht Fotos, spielt Theater und singt."

Als die Zusage kam, hatte die Mutter "Tränen in den Augen". Selbst der Papa wusste bis zuletzt nichts von der Bewerbung, bei der sie sich gegen 14 andere Bewerber durchsetzte.

Lea selbst nahm die Überraschung ganz gelassen - und mit großer Freude. "Ich finde es total toll, dass ich Weihnachtskind bin und bin damit glücklich", sagt die Zehnjährige.