Das verbindet Sachsen mit der Elfenbeinküste

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Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Auch für Sachsens Wirtschaft spielt das westafrikanische Land eine große Rolle.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites WM-Gruppenspiel Samstagabend gegen die Elfenbeinküste. Das westafrikanische Land ist hierzulande kein unbeschriebenes Blatt. Sächsische Unternehmen treiben mit der Côte d’Ivoire (franz. Landesname) Handel.

Der Hafen von Abidjan ist der wirtschaftliche Motor der Elfenbeinküste. Handelsgüter aus dem In- und Ausland treffen dort ein.
Der Hafen von Abidjan ist der wirtschaftliche Motor der Elfenbeinküste. Handelsgüter aus dem In- und Ausland treffen dort ein.  © picture alliance

Die Elfenbeinküste belegte im vergangenen Jahr Platz 104 der sächsischen Exportmärkte und Platz 89 beim Import nach Sachsen. Sächsische Unternehmen exportierten Waren im Wert von etwa 4,4 Millionen Euro.

Hauptexportgüter waren Erzeugnisse des Maschinenbaus, Eisen-, Blech- und Metallwaren, Duftstoffe und Körperpflegemittel.

Die Einfuhr nach Sachsen belief sich auf rund 1,6 Mio. Euro. Kupfer, Südfrüchte sowie Kakao und Kakaoerzeugnisse stellten die Hauptimportgüter dar. Dazu muss man wissen: Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaoproduzent der Welt.

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"Fast die Hälfte des weltweit verarbeiteten Kakaos stammt von dort", sagt Ivo Schaffer (51), der Gründer und Inhaber der Dresdner Schokoladen-Marke Camondas.

Ivo Schaffer (51) gründete die Dresdner Schokoladen-Marke Camondas. 2024 besuchte er die Elfenbeinküste und half dort auch mit bei der Kakao-Ernte.
Ivo Schaffer (51) gründete die Dresdner Schokoladen-Marke Camondas. 2024 besuchte er die Elfenbeinküste und half dort auch mit bei der Kakao-Ernte.  © privat
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Dresdner Schokoladen-Marke setzt auf Kakao aus der Elfenbeinküste

Schaffer ergänzt: "Der Kakao aus der Elfenbeinküste wird fast ausschließlich für die industrielle Schokoladenherstellung der großen Lebensmittelkonzerne verwendet." Der Unternehmer besuchte 2024 die Elfenbeinküste, um sich vor Ort über die Anbauformen und die Situation der Kakaobauer zu informieren. Die Reise diente der Weiterbildung.

"In unserem Schokoladen-Museum präsentieren wir umfassendes Wissen über Kakao und Dresden als ehemalige Schokoladenhauptstadt Deutschlands." Naschwerk mit Herkunftsnachweis Elfenbeinküste sucht man vergeblich im Camondas-Sortiment.

Titelfoto: privat

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