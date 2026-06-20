Das verbindet Sachsen mit der Elfenbeinküste

Dresden - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites WM -Gruppenspiel Samstagabend gegen die Elfenbeinküste. Das westafrikanische Land ist hierzulande kein unbeschriebenes Blatt. Sächsische Unternehmen treiben mit der Côte d’Ivoire (franz. Landesname) Handel.

Der Hafen von Abidjan ist der wirtschaftliche Motor der Elfenbeinküste. Handelsgüter aus dem In- und Ausland treffen dort ein. © picture alliance

Die Elfenbeinküste belegte im vergangenen Jahr Platz 104 der sächsischen Exportmärkte und Platz 89 beim Import nach Sachsen. Sächsische Unternehmen exportierten Waren im Wert von etwa 4,4 Millionen Euro.

Hauptexportgüter waren Erzeugnisse des Maschinenbaus, Eisen-, Blech- und Metallwaren, Duftstoffe und Körperpflegemittel.

Die Einfuhr nach Sachsen belief sich auf rund 1,6 Mio. Euro. Kupfer, Südfrüchte sowie Kakao und Kakaoerzeugnisse stellten die Hauptimportgüter dar. Dazu muss man wissen: Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaoproduzent der Welt.

"Fast die Hälfte des weltweit verarbeiteten Kakaos stammt von dort", sagt Ivo Schaffer (51), der Gründer und Inhaber der Dresdner Schokoladen-Marke Camondas.