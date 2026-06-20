Dieser Dresdner ist Sachsens bester Rettungsschwimmer

Dresden - Einfach nur schnell schwimmen, reicht Per Odrich nicht. Dem 19-Jährigen geht es darum, Menschenleben zu retten. Der junge Mann von der Ortsgruppe Oberwartha der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich dem Rettungssport verschrieben. Sein Traum: Die Olympischen Spiele.

Per Odrich (19) ist Sachsens bester Rettungsschwimmer. © Daniel Förster

Als vor Kurzem mehr als 350 Lebensretter aus Mitteldeutschland im Hallenschwimmbad der Sportstadt Riesa um Sekunden und Punkte kämpften, wurde der gebürtige Dresdner zu Sachsens bestem DLRG-Rettungsschwimmer gekrönt.

"Für mich waren die Meisterschaften vordergründig ein Trainingswettkampf", erzählt Per Odrich. Denn sein eigentliches Ziel sind die Deutschen Meisterschaften im Herbst und die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Südafrika, bei der er unter die acht Besten kommen möchte.

Die Leidenschaft fürs Rettungsschwimmen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind seit Jahren Teil des Rettungssports, arbeiten ehrenamtlich als Trainer und Kampfrichter.

Im Alter von zehn Jahren begann er mit dem Rettungssport, nachdem er zuvor drei Jahre lang Sportschwimmer gewesen war.