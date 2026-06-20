Dieser Dresdner ist Sachsens bester Rettungsschwimmer
Von Daniel Förster
Dresden - Einfach nur schnell schwimmen, reicht Per Odrich nicht. Dem 19-Jährigen geht es darum, Menschenleben zu retten. Der junge Mann von der Ortsgruppe Oberwartha der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich dem Rettungssport verschrieben. Sein Traum: Die Olympischen Spiele.
Als vor Kurzem mehr als 350 Lebensretter aus Mitteldeutschland im Hallenschwimmbad der Sportstadt Riesa um Sekunden und Punkte kämpften, wurde der gebürtige Dresdner zu Sachsens bestem DLRG-Rettungsschwimmer gekrönt.
"Für mich waren die Meisterschaften vordergründig ein Trainingswettkampf", erzählt Per Odrich. Denn sein eigentliches Ziel sind die Deutschen Meisterschaften im Herbst und die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Südafrika, bei der er unter die acht Besten kommen möchte.
Die Leidenschaft fürs Rettungsschwimmen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind seit Jahren Teil des Rettungssports, arbeiten ehrenamtlich als Trainer und Kampfrichter.
Im Alter von zehn Jahren begann er mit dem Rettungssport, nachdem er zuvor drei Jahre lang Sportschwimmer gewesen war.
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Vor zehn Jahren trat Odrich zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft an
Im Gegensatz zum normalen Schwimmen spiele Kraft eine viel größere Rolle, erklärt Per Odrich. "Die Puppe, die beispielsweise anstelle eines Menschen durch das Wasser gezogen werden muss, wiegt etwa 50 Kilogramm."
Vor zehn Jahren trat er zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft an - in einer höheren Altersklasse. Bereits ein Jahr später wurde er Deutscher Vizemeister und im Jahr darauf Deutscher Meister in der Altersklasse 11/12.
Nach etlichen Erfolgen hat er nun höhere Ziele: "2029 finden die World Games, die Olympischen Spiele für die nichtolympischen Disziplinen, statt. Da möchte ich auf jeden Fall dabei sein", erzählt er.
Außerdem: "2032 kann es sein, dass Rettungsschwimmen ein Teil der Olympischen Spiele in Australien wird. Da würde ich natürlich auch sehr gern mitschwimmen".
Titelfoto: Daniel Förster