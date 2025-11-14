Freitaler Polizei hat neuen Chef aus Dresden

Freital - Von Dresdens Straßen nach Freital: Seit 1. November leitet David Preuß (34) das Freitaler Polizeirevier.

Polizeirat David Preuß (34) ist nun Chef in Freital. © Holm Helis

Dort ist er nun Chef über 47 Frauen und 83 Männer, die sich unter anderem auch um Altenberg, Wilsdruff und Dippoldiswalde kümmern. Rund 118.000 Menschen leben dort.

Preuß stieg im Jahre 2012 mit dem Studium zum gehobenen Dienst bei der Polizei ein, war ab 2015 dann in führenden Positionen im Dresdner Streifendienst tätig.