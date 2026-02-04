Mehrere US-Kampfhubschrauber über Sachsen unterwegs: Was war hier los?

Sachsen - Tosender Lärm über Sachsen ! Am Mittwoch flogen drei US-Kampfhubschrauber einmal quer über den Freistaat, sorgten dabei für Aufsehen. Einige Anwohner blickten irritiert in den Himmel, als die Maschinen am Mittag über ihre Wohngebiete donnerten.

Drei dieser US-Kampfhubschrauber flogen am Mittwoch über Sachsen hinweg. © Andreas Kretschel

Auf "Flightradar24" konnten der Flug verfolgt und die Maschinen identifiziert werden. Demnach handelte es sich um drei Hubschrauber vom Typ "Boeing AH-64". Diese Maschinen sind schwere, zweimotorige Kampfhubschrauber, die vor allem von der US-Armee eingesetzt werden.

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigte das gegenüber TAG24. "Bei dem gemeldeten Flugbetrieb handelte es sich um drei Kampfhubschrauber vom Typ AH64 Apache der amerikanischen Streitkräfte, die auf dem Weg von Dresden nach Hohenfels um 13 Uhr Ortszeit den Bereich Hohenstein-Ernstthal in einer Höhe von 732 Fuß (ca. 223 Meter über Grund) mit einer Geschwindigkeit von 125 Knoten (ca. 232 km/h) in südwestliche Richtung überflogen", teilt ein Sprecher mit.

Im Bereich Hof-Plauen drehten die Maschinen um und flogen über den gleichen Weg zurück nach Dresden. Demzufolge donnerten die Hubschrauber gleich zweimal über Zwickau und Hohenstein-Ernstthal.