Mehrere US-Kampfhubschrauber über Sachsen unterwegs: Was war hier los?
Sachsen - Tosender Lärm über Sachsen! Am Mittwoch flogen drei US-Kampfhubschrauber einmal quer über den Freistaat, sorgten dabei für Aufsehen. Einige Anwohner blickten irritiert in den Himmel, als die Maschinen am Mittag über ihre Wohngebiete donnerten.
Auf "Flightradar24" konnten der Flug verfolgt und die Maschinen identifiziert werden. Demnach handelte es sich um drei Hubschrauber vom Typ "Boeing AH-64". Diese Maschinen sind schwere, zweimotorige Kampfhubschrauber, die vor allem von der US-Armee eingesetzt werden.
Das Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigte das gegenüber TAG24. "Bei dem gemeldeten Flugbetrieb handelte es sich um drei Kampfhubschrauber vom Typ AH64 Apache der amerikanischen Streitkräfte, die auf dem Weg von Dresden nach Hohenfels um 13 Uhr Ortszeit den Bereich Hohenstein-Ernstthal in einer Höhe von 732 Fuß (ca. 223 Meter über Grund) mit einer Geschwindigkeit von 125 Knoten (ca. 232 km/h) in südwestliche Richtung überflogen", teilt ein Sprecher mit.
Im Bereich Hof-Plauen drehten die Maschinen um und flogen über den gleichen Weg zurück nach Dresden. Demzufolge donnerten die Hubschrauber gleich zweimal über Zwickau und Hohenstein-Ernstthal.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
US-Kampfhubschrauber wohl zu Übungszwecken unterwegs
Über den konkreten Grund des Fluges konnte die Bundeswehr keine Information mitteilen. Weitere Auskünfte zum Flug könne die U.S. Air Force Europe geben. TAG24 stellte eine entsprechende Anfrage, die bislang noch nicht beantwortet wurde.
Fest steht aber: Militärischer Flugbetrieb ist für US-Streitkräfte über ganz Deutschland erlaubt, aber unter Rechtsgrundlagen und Vereinbarungen. Im aktuellen Fall konnte laut der Bundeswehr kein Verstoß gegen geltende Flugvorschriften festgestellt werden. Heißt: Die US-Hubschrauber durften ihre Runde über Sachsen drehen.
Auch wenn es dazu offiziell noch keine Bestätigung gibt, spricht die Wahl der Route und des bekannten US-Truppenübungsplatzes Hohenfels dafür, dass die Kampfhubschrauber im Rahmen eines Übungsfluges unterwegs waren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Flightradar24, Andreas Kretschel