Defizite werden immer größer: So verschuldet sind Sachsens Kommunen

Dresden - Den Kommunen in Sachsen steht das Wasser bis zum Hals - teilweise höher. Mit der Vorlage des Gemeindefinanzberichts für 2024/25 wechseln die kommunalen Spitzenverbände nun vom Klage- in den Forderungsmodus. Die Botschaft: Wir brauchen mehr Geld!

Altenberg im Osterzgebirge hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Freistaat (Stand: 2023). © Thomas Türpe

Nach der aktuellsten Auflistung des Statistischen Landesamtes mit Zahlen von 2023 ist die Gemeinde mit der größten Pro-Kopf-Verschuldung im Freistaat Altenberg/Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (2457 Euro), gefolgt von Großschirma/Mittelsachsen (2259 Euro) und Reichenbach O.L./Kreis Görlitz (2210 Euro).

Bei den Landkreisen steht Nordsachsen mit Schulden von 1384 Euro pro Einwohner am dicksten in der Kreide.

Dahinter folgen die Landkreise Görlitz (864 Euro) und Vogtland (818 Euro). Bei den kreisfreien Städten liegt Leipzig (1432 Euro) klar vor Chemnitz (829 Euro) und Dresden (92 Euro).

Hatten die Finanzausstattung und die vergleichsweise geringe Schuldenlast von Kommunen und Kreisen im Freistaat noch bis 2018 Vorzeigestatus, trat seit der Corona-Pandemie eine kontinuierliche Verschlechterung ein, konstatiert der Gemeindefinanzbericht des Kompetenzzentrums für kommunale Infrastruktur Sachsen (KOMKIS) an der Uni Leipzig.