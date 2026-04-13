Denkmal erinnert an ehemaliges Aushängeschild der Stadt
Wilsdruff - Vor fünf Jahren wurde Wilsdruffs größtes Denkmal, der Wilsdruffer Funkturm, gesprengt.
Der 153 Meter hohe Rohrmast galt für die Einheimischen als das markanteste Aushängeschild der Stadt.
Nun wurde das gerettete Teilstück auf der Hühndorfer Höhe am Samstag feierlich unter dem Motto "Im Herzen wirst du immer funken" eingeweiht. Auch eine Info-Tafel wurde am Gedenkort eingerichtet.
Das neue Turm-Denkmal stammt vom früheren Sendemast und war bei der Sprengung 2021 beschädigt worden, sodass eine Wiederverwendung ausgeschlossen war.
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Der Förderverein "Funkturm Wilsdruff e. V." hatte das Stück rechtzeitig vor der Verschrottung gesichert.
Mit der feierlichen Eröffnung soll eine Erinnerung an den ehemaligen "Wilsdruffer Bleistift" geschaffen werden.
Titelfoto: Steffen Füssel