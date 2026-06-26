Denkmalpflege und Archäologie: Streit um Ämter-Fusion geht weiter

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Der Streit um die Ämter-Fusion von Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen geht weiter: Die Grünen haben die Pläne vehement kritisiert.

Von Thomas Staudt

Dresden - Die Grünen haben die Pläne der Staatsregierung zur Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie vehement kritisiert.

Denkmalschützer und Ex-Umweltminister Wolfram Günther (52, Grüne) spricht sich gegen die Fusions-Pläne aus.
Denkmalschützer und Ex-Umweltminister Wolfram Günther (52, Grüne) spricht sich gegen die Fusions-Pläne aus.  © Jan Woitas/dpa

In einer Debatte im Landtag forderten sie die Staatsregierung auf, die geplante Strukturreform zu stoppen.

Damit sei künftig eine politische Einflussnahme auf fachliche Entscheidungen nicht ausgeschlossen, sagte Denkmalschützer und Ex-Umweltminister Wolfram Günther (52).

"Die geplanten Änderungen sind kein Aufbruch in die Zukunft, sondern eine Abwertung von Denkmalpflege und Archäologie."

Das Landesmuseum für Archäologie in Chemnitz soll den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unterstellt werden.
Das Landesmuseum für Archäologie in Chemnitz soll den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unterstellt werden.  © Ralph Kunz
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Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) verteidigte die Pläne. Danach sollen die beiden Landesämter künftig unter dem Dach der Landesdirektion zusammengeschlossen, das Landesmuseum für Archäologie in Chemnitz den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unterstellt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa / Ralph Kunz

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