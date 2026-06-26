Tag der Architektur: Am Wochenende viele Gebäude offen

Dresden - Zum "Tag der Architektur" öffnen an diesem Wochenende mehr als 60 Architekturbüros, Villen und Schulen in ganz Sachsen ihre Pforten. Es gibt Fachvorträge über ressourcenschonendes Bauen.

Die Burg Gnandstein hat viele Fachwerkhäuser zu bieten. © imago/Hanke

Denkmal-Interessierte und Hobby-Ingenieure dürfen hinter die sonst verschlossenen Türen von außergewöhnlichen Gebäuden schauen.

So können Fachwerk-Liebhaber in Frohburg ein denkmalgeschütztes Exemplar bestaunen, das nach massiven Umbaumaßnahmen in den 50ern und 15 Jahren Leerstand aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde.