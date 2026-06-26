Handwerks-Meister bekommen endlich mehr Geld in Sachsen

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Sachsen erhöht auf Initiative der Grünen und von CDU und SPD den Meisterbonus.

Von Thomas Staudt

Dresden - Sachsen erhöht auf Initiative der Grünen und von CDU und SPD den Meisterbonus.

Beschlossen und besiegelt: Der Meisterbonus wird erhöht und "Junges Wohnen" für Azubis weiter gefördert.
Beschlossen und besiegelt: Der Meisterbonus wird erhöht und "Junges Wohnen" für Azubis weiter gefördert.  © imago/Westend61

Wie der Landtag am Donnerstag einstimmig beschloss, steigt die Prämie von 2000 auf 3000 Euro rückwirkend ab Jahresbeginn, wenn eine Weiterbildung zum Meister erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zudem soll ein landesweiter Investitionsplan erarbeitet werden, "der bis zum Jahr 2030 zur Modernisierung, Erweiterung und technischen Ertüchtigung beruflicher Ausbildungsstätten führt".

Immer schön bei den Tatsachen bleiben - Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) teilte bei seiner Rede zum Thema kräftig gegen die AfD aus.
Immer schön bei den Tatsachen bleiben - Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) teilte bei seiner Rede zum Thema kräftig gegen die AfD aus.  © Thomas Türpe
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Die AfD hatte einen Bonus von 4000 Euro für Mangelberufe ins Spiel gebracht und eine Meistergründungsprämie für neue Handwerksbetriebe in Höhe von 2500 Euro.

Die Initiative fand jedoch keine Mehrheit unter den Abgeordneten.

Titelfoto: imago/Westend61

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