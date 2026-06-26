Handwerks-Meister bekommen endlich mehr Geld in Sachsen
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Wie der Landtag am Donnerstag einstimmig beschloss, steigt die Prämie von 2000 auf 3000 Euro rückwirkend ab Jahresbeginn, wenn eine Weiterbildung zum Meister erfolgreich abgeschlossen wurde.
Zudem soll ein landesweiter Investitionsplan erarbeitet werden, "der bis zum Jahr 2030 zur Modernisierung, Erweiterung und technischen Ertüchtigung beruflicher Ausbildungsstätten führt".
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Die AfD hatte einen Bonus von 4000 Euro für Mangelberufe ins Spiel gebracht und eine Meistergründungsprämie für neue Handwerksbetriebe in Höhe von 2500 Euro.
Die Initiative fand jedoch keine Mehrheit unter den Abgeordneten.
Titelfoto: imago/Westend61