Handwerks-Meister bekommen endlich mehr Geld in Sachsen

Dresden - Sachsen erhöht auf Initiative der Grünen und von CDU und SPD den Meisterbonus.

Beschlossen und besiegelt: Der Meisterbonus wird erhöht und "Junges Wohnen" für Azubis weiter gefördert. © imago/Westend61

Wie der Landtag am Donnerstag einstimmig beschloss, steigt die Prämie von 2000 auf 3000 Euro rückwirkend ab Jahresbeginn, wenn eine Weiterbildung zum Meister erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zudem soll ein landesweiter Investitionsplan erarbeitet werden, "der bis zum Jahr 2030 zur Modernisierung, Erweiterung und technischen Ertüchtigung beruflicher Ausbildungsstätten führt".