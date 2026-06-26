Große Rotstift-Angst unter Sachsens Kulturschaffenden

Dresden - Bei der Novellierung des Kulturraumgesetzes klemmt offensichtlich die Säge. Ursprünglich hatte die Staatsregierung angekündigt, es in wenigen Monaten vorzustellen. Jetzt spricht man offiziell von Dezember 2027.

Kulturelle Spitzenleistungen wie im Semperoper Ballett (Foto) wären ohne Förderung nicht finanzierbar. © Semperoper/Jubal Battisti

Die gewaltige Terminverschiebung wurde im Landtag öffentlich in der Debatte um "Zukunftsfähige Kulturpolitik" und die Strategie "Kulturland Sachsen 2030".

Anlass war ein entsprechender Antrag der Fraktionen CDU und SPD.

"Wir wollen das Profil schärfen und erwarten von der Staatsregierung, dass sie die Kulturförderung neu organisiert", sagte Iris Firmenich (65, CDU).

Martin Dulig (52, SPD) berichtete, dass die Kulturschaffenden im Land total verunsichert sind angesichts fortwährender Rotstift-Politik und knapper Kassen.

"Wie soll die Vielfalt in Zukunft gesichert werden, fragen sich alle", so Dulig. Er warb eindringlich für Entscheidungen, die Sicherheit zurückgeben.

Pflege und Erhalt von Kultur haben in Sachsen Verfassungsrang. Angesichts knapper werdender Mittel gibt es vielfältige Verteilungskämpfe.