19.07.2026 07:02 Der Festivalsommer in Sachsen wird megaheiß

Der Festivalsommer in Sachsen nimmt Fahrt auf. Ab Ende Juli wird jedes Wochenende woanders im Freistaat gefeiert.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Der Festivalsommer in Sachsen nimmt Fahrt auf. Ab Ende Juli wird jedes Wochenende woanders im Freistaat gefeiert. Quer durch den Musikgarten können sich Festival-Hopper in den nächsten Wochen auf einige Höhepunkte freuen.

Die Festival-Zeit startet in Sachsen. © IMAGO/Gonzales Photo

Break the Rules

Das Hip-Hop- und Electronic-Beach-Festival an Sachsens größtem See, dem Bärwalder See im Bereich Klitten, ist vier Tage lang vom 23. bis 26. Juli am Start. Tagsüber wird gebadet und gechillt, abends dann bei über 70 Acts auf fünf Bühnen abgefeiert. Headliner sind in diesem Jahr unter anderem Capital Bra, Gzuz, 102Boyz, Die Atzen, Oli P., Neelix und Stella Bossi sowie ein Secret Headliner, der erst am Festival-Tag enthüllt wird. Infos: festival.breaktherules.eu

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Die Atzen sind bei "Break the Rules" dabei. © IMAGO/nicepix.world

Stroga

Womöglich zum letzten Mal steigt vom 24. bis 26. Juli das Stroga-Festival an der Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda. Der Grund: gestiegene Kosten und gesunkene Ticketverkäufe. Nur eine Trendwende könnte das Festival retten. Geboten wird ein Mix aus Techno, Drum'n'Bass, Electro und Minimal auf fünf Bühnen mit zahlreichen Acts, unter anderem den langjährigen Stroga Residents. Für Pausen zwischendurch gibt es ein Rahmenprogramm aus Workshops, DIY- und Wellness-Angeboten. Infos: stroga-festival.de

Full Rewind

Fans harter Musik kommen beim Full Rewind, dem Nachfolger des With Full Force, vom 30. Juli bis 1. August auf dem ehemaligen Flugplatz Roitzschjora bei Leipzig auf ihre Kosten. Das Open-Air-Festival gilt als eines der wichtigsten Metal- und Hardcore-Events in Ostdeutschland. Angekündigte Headliner sind zum Beispiel Alien Ant Farm, In Flames, Slaughter to Prevail und Arch Enemy. Infos: full-rewind.de

Arch Enemy heizt den Metal-Fans beim Full Rewind ein. © IMAGO/Gonzales Photo

Highfield

Das Indie-Rock-Festival legt in diesem Jahr noch einen Tag drauf. Statt drei wird diesmal vier Tage (13. bis 16. August) lang am Störmthaler See bei Leipzig gefeiert. Headliner sind Kraftklub, SDP, Beatsteaks, 01099, Marteria und BHZ. Außerdem neu: Beim Electric Beach legen nun DJs elektronische Klänge am Strand auf. Zusätzlich gibt es auf dem Festivalgelände auch wieder ein Rahmenprogramm mit Sport- und Freizeit-Angeboten wie Yoga, EDM-Fitness, Morning Raves, Coffee Clubbing, Tube Riding, Bananenboot und Beachvolleyball. Infos: highfield.de

Kraftklub wird vorerst zum letzten Mal beim Highfield auftreten, denn das Festival wird nächstes Jahr nicht wieder stattfinden. © Kristin Schmidt

Fuego a la Isla

Das alternative Festival verwandelt am 21. und 22. August die Chemnitzer Schlossteichinsel in eine "kulturelle Parallelwelt", die Bands, Performance-Künstlern, Songwritern und Poetry-Slammern eine Bühne gibt. Musikalisch reicht das Repertoire von Indie bis Hip-Hop, Pop und Elektro. Zudem gibt es DJ-Areale, einen Kids Space, eine Slackline-Landschaft und kostenlose Workshops. Infos: fuegoalaisla.de

Auch faszinierende Feuershows können die Besucher bestaunen. © Heinz Patzig

Fokus Festival

Ebenfalls am 21. und 22. August lädt der Görlitzer Verein Second Attempt, der das Fokus Festival alljährlich organisiert, unter dem Motto "Träum' weiter!" zum gemeinsamen Träumen und Feiern ein. Auf zwei Bühnen sorgen Bands aus der Region, Deutschland und Polen für musikalische Unterhaltung. Außerdem gibt es zahlreiche Mitmach-Projekte auf dem Rabryka-Gelände in Görlitz - von Siebdruck und Plotten über Streetball bis hin zu Graffiti oder einem Breakdance-Workshop. Eintritt frei. Infos: rabryka.eu

Görlitz wird Schauplatz des Fokus Festivals. © nikolaischmidt.de

Kosmos

Das kostenlose Stadtfestival verwandelt die Chemnitzer Innenstadt (zwischen Hartmannplatz, Schmidtbank-Passage und Kaßbergauffahrt) am 29. August wieder in ein großes Kultur- und Demokratiefestival. Das Programm umfasst Live-Musik auf mehreren Bühnen - unter anderem mit OK KID, Alexander Marcus, Mariybu und ok.danke.tschüss -, Kunst- und Kulturprojekte sowie Diskussionen zu Demokratie und anderen gesellschaftlichen Themen. Ein weiteres Herzstück ist die Meile der Initiativen, auf der sich Vereine, soziale Projekte und Organisationen präsentieren. Infos: kosmos-chemnitz.de

Entertainer Alexander Marcus tritt beim Kosmos Festival in Chemnitz auf. © IMAGO/Funke Foto Services

Fast noch in Sachsen