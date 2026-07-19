Naturschutzbund will keine Windkraftanlagen in Sachsens Wäldern

Dresden - Der Naturschutzbund (NABU) Sachsen fordert, dass in Wäldern und Schutzgebieten keine Windenergieanlagen errichtet werden.

Windenergieanlagen in Wäldern und Schutzgebieten - etwa so wie im brandenburgischen Lübben - sind für den NABU Sachsen keine gute Option. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Wälder und Schutzgebiete sind zentrale Rückzugsräume für viele gefährdete Arten und für die Anpassung an die Klimafolgen (Hitze, Dürre) wichtig", heißt es in einer NABU-Erklärung.

Der Verband spricht sich dafür aus, den Ausbau der Windenergie auf Flächen zu konzentrieren, auf denen Konflikte mit Natur- und Artenschutz möglichst gering sind.

Der NABU hatte die Entwürfe der Regionalpläne untersucht, wie vor Ort die gesetzlich vorgegebenen Flächenziele für Windkraft (zwei Prozent bis 2032) erreicht werden sollen.