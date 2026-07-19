Naturschutzbund will keine Windkraftanlagen in Sachsens Wäldern
Dresden - Der Naturschutzbund (NABU) Sachsen fordert, dass in Wäldern und Schutzgebieten keine Windenergieanlagen errichtet werden.
"Wälder und Schutzgebiete sind zentrale Rückzugsräume für viele gefährdete Arten und für die Anpassung an die Klimafolgen (Hitze, Dürre) wichtig", heißt es in einer NABU-Erklärung.
Der Verband spricht sich dafür aus, den Ausbau der Windenergie auf Flächen zu konzentrieren, auf denen Konflikte mit Natur- und Artenschutz möglichst gering sind.
Der NABU hatte die Entwürfe der Regionalpläne untersucht, wie vor Ort die gesetzlich vorgegebenen Flächenziele für Windkraft (zwei Prozent bis 2032) erreicht werden sollen.
Er stellte dabei fest, dass wichtige Anforderungen des Natur- und Artenschutzes in zahlreichen Fällen nicht ausreichend berücksichtigt wurden und zu viele Vorrangflächen in Waldgebieten liegen. Der Verband fordert daher einen naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa