Der Meisterschrauber aus dem Diamant-Werk: Sachse ist Europas bester Zweirad-Mechaniker

Chemnitz - Der beste Zweiradmechaniker Europas arbeitet bei Diamant in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen ). Jonas Hahn (21) heimste den Titel im März ein. Ob beruflich oder privat: Der junge Mechaniker bringt den Drahteseln jede Menge Leidenschaft entgegen.

Jonas Hahn (21) wartet ein Rennrad. © Uwe Meinhold

Für Hahn kam der Sieg unerwartet: "Hoffnung war da, aber andere Länder bereiten sich sehr gezielt auf den Wettbewerb vor." 2020 begann er seine Ausbildung beim Fahrradhersteller in Hartmannsdorf.

"Ich wollte einfach von Anfang an zu Diamant." Was als Hobby begann, entwickelte sich spätestens nach einem Praktikum zu einem klaren Berufswunsch. "Neue Räder machen Spaß, alten neue Liebe einhauchen ist aber auch besonders", schwärmt Hahn über seine Projekte.

Nach dreieinhalb Jahren schloss er seine Ausbildung erfolgreich ab. "So erfolgreich, dass ich Sachsens Bester war." Mit dem Ergebnis qualifizierte er sich automatisch für die Deutsche Meisterschaft - von dort ging es für ihn als Bundessieger zur Europameisterschaft nach Frankreich.

Vorbereitet hat er sich im eigenen Haus, in der Ausbildungswerkstatt. Die wichtigsten Tipps: konzentriert bleiben, im Moment sein und Schritt für Schritt arbeiten.