Altkleider-Container werden immer mehr zu Mülltonnen: Das hat knallharte Folgen

Dresden - Der Markt für Alttextilien ist zusammengebrochen. Sächsische Wohlfahrtsverbände ziehen sich zunehmend aus der Altkleidersammlung zurück. Das bröckelnde System gefährdet auch die Existenz der Kleiderkammern in den Kommunen.

So "zivilisiert" sieht es an vielen Altkleider-Boxen heute nicht mehr aus. © IMAGO/Paul-Philipp Braun

Tierkadaver, Damenbinden, Essensreste: Altkleider-Container werden auch in Sachsen immer mehr zu Mülltonnen. Die dadurch verunreinigte Kleidung muss teuer entsorgt werden.

Gemeinnützige Träger kapitulieren. Das DRK etwa hat im Laufe des Jahres fast flächendeckend Container im Freistaat abgebaut. Ausnahmen sind Riesa oder Dresden.

Die Johanniter betreiben nach eigenen Angaben noch etwa 120 Container mit Schwerpunkt in Plauen (Vogtland).

Viel stärker fällt ins Gewicht, dass der globale Markt für Alttextilien zusammengebrochen ist. Der Marktpreis sei so niedrig, dass die Sammler nicht mehr kostendeckend arbeiten können, heißt es von den Johannitern.

"Wir werden uns daher aus diesem Bereich zurückziehen müssen", so Dietmar Link vom Landesvorstand.