Deutsche Bahn mit Störungs-Update: An diesem Datum sollen Züge wieder rollen

Bereits seit Mittwoch ist der Zugverkehr auf der Müglitztalbahn wegen einer Teilsperrung stark beeinträchtigt. Nun hat DB InfraGO ein Update gegeben.

Von Maximilian Schiffhorst

Glashütte - Bereits seit Mittwochnachmittag ist der Zugverkehr auf der Müglitztalbahn stark beeinträchtigt. Der Streckenabschnitt zwischen Glashütte und Altenberg im Osterzgebirge darf wegen einer Störung nicht befahren werden. Nun hat der Infrastrukturbetreiber ein Update gegeben.

Züge der RB72 können wegen Infrastrukturmängeln seit Mittwochnachmittag nur zwischen Heidenau und Glashütte verkehren. (Archivfoto)
Züge der RB72 können wegen Infrastrukturmängeln seit Mittwochnachmittag nur zwischen Heidenau und Glashütte verkehren. (Archivfoto)  © Max Patzig

So sollen die aufgetretenen Schäden am Gleis-Oberbau im Rahmen einer Sofort-Maßnahme ab Donnerstag beseitigt werden. Mit einer Aufnahme des Zugverkehrs werde spätestens in der kommenden Woche am Samstag um 18 Uhr gerechnet, lässt DB InfraGO wissen.

Damit können betroffene Fahrgäste wenigstens etwas aufatmen. Vom VVO hieß es nämlich zuvor auf TAG24-Nachfrage, dass sich die Reparatur bis zum 23. November ziehen könnte.

Sprecher Christian Schlemper (47) teilte mit, dass es Probleme an einem Bahnübergang gibt, weshalb man völlig unvermittelt einen Ersatzverkehr mit Bussen habe einrichten müssen.

Die Reisezeit verlängere sich deshalb um rund zehn Minuten.

Dieser Bahnübergang zwischen Bärenstein und Lauenstein soll betroffen sein.
Dieser Bahnübergang zwischen Bärenstein und Lauenstein soll betroffen sein.  © TAG24

Fahrgäste sollen sich online über Verbindung informieren

Fahrgäste werden gebeten, sich im Netz unter www.vvo-online.de oder in der DB-Reiseauskunft über die erfolgten Änderungen zu informieren.

Erstmeldung vom 6. November, 16.56 Uhr. Letzte Aktualisierung am 8. November, 14.34 Uhr.

