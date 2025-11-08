"Landesverrat!" Große Aufregung um Urbans Russland-Reise

Dresden/Berlin - Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (61) reist zur Konferenz der BRICS-Staaten vom 13. bis 17. November ins russische Sotschi. Die politischen Mitbewerber schäumen.

AfD-Landeschef Jörg Urban (61) lässt die Kritik an sich abtropfen. © imago/teutopress

Urban nimmt den Flieger, wie ein Sprecher der Fraktion gegenüber TAG24 bestätigte, und bleibt auch nur für die Zeit der Konferenz am Schwarzen Meer.

Aber er reist nicht allein. Auch die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré (54) und Rainer Rothfuß (54) sowie der Europaabgeordnete Hans Neuhoff (66) sind mit von der Partie.

CSU-Generalsekretär Martin Huber (47) kommentierte das im "Handelsblatt" so: "AfD-Abgeordnete fahren nach Russland, um mit dem Kreml über die Durchsetzung russischer Interessen zu sprechen. Das ist Landesverrat."

So weit will man in Sachsen nicht gehen. "Urban geht mit dem Feind ins Bett", kalauerte SPD-Fraktionschef Henning Homann (46). Der Vizechef der Linksfraktion, Stefan Hartmann (57), sagte: "Selbst der US-Präsident hat Putin bisher nicht dazu bewegen können, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die AfD wird das erst recht nicht hinbekommen."