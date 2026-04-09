DGB Sachsen rechnet mit Verknappung von Ausbildungsplätzen

Dresden/Chemnitz - Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Sachsen , Ralf Hron, rechnet damit, dass das Verhältnis von angebotenen Ausbildungsplätzen und Ausbildungsplatzbewerbern im Freistaat über kurz oder lang kippt. Seit 2020 hatte es stets mehr Plätze als Bewerber gegeben.

DGB-Sachsen-Vize Ralf Hron (58) rechnet mit weniger Ausbildungsplätzen bei gleichzeitig mehr Bewerbern. © Uwe Meinhold

Am Mittwoch hatte die Arbeitsagentur die Halbjahresbilanz zur Lage am Ausbildungsmarkt vorgestellt.

Der Freistaat reagiere mit gezielten Maßnahmen auf die steigende Zahl unvermittelter Ausbildungsplatzbewerber, machte Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) klar.

Danach fließen rund elf Millionen Euro in die Modernisierung von Werkstätten und betrieblichen Lernorten.