Dichtungsleck flutet Keller in Zittauer Wohnblock

In Zittau gab es am heutigen Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz. Eine defekte Dichtung führte zu einem Wasserschaden in einem Wohnblock.

Von Nick-Fabrice Vetter

Zittau - Aufregung am Montagmorgen: In einem Wohnhaus in Zittau trat unkontrolliert Wasser aus.

Die Feuerwehr pumpte am Montagmorgen das Wasser aus den Kellerräumen ab.  © Foto © xcitepress

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem Einsatz auf der Albert-Schweitzer-Straße in Zittau aus.

Aufgrund einer defekten Dichtung an einer Wasserleitung wurde der Keller eines Wohnblocks unter Wasser gesetzt.

Dank des schnellen Handelns der Feuerwehr konnte der Einsatz bereits nach rund 90 Minuten abgeschlossen werden.

Der Einsatz konnte nach gut 90 Minuten abgeschlossen werden. Anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Stadtwerke.  © Foto © xcitepress

Ein Zusammenhang zwischen dem Wasserrohrbruch und den niedrigen Temperaturen in der vergangenen Nacht besteht laut der Feuerwehr nicht.

