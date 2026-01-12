Dichtungsleck flutet Keller in Zittauer Wohnblock

Zittau - Aufregung am Montagmorgen: In einem Wohnhaus in Zittau trat unkontrolliert Wasser aus.

Die Feuerwehr pumpte am Montagmorgen das Wasser aus den Kellerräumen ab. © Foto © xcitepress

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem Einsatz auf der Albert-Schweitzer-Straße in Zittau aus.

Aufgrund einer defekten Dichtung an einer Wasserleitung wurde der Keller eines Wohnblocks unter Wasser gesetzt.

Dank des schnellen Handelns der Feuerwehr konnte der Einsatz bereits nach rund 90 Minuten abgeschlossen werden.