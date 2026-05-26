Sie verlieren heftig und oft - aber immer mit Anstand: Hut ab vor dieser "Kopf hoch!"-Truppe

Radeberg - Jetzt erst recht! Trotz teils dramatisch hoher Niederlagen zieht sich ein Team von Radeberger Nachwuchskickern immer wieder die Fußballschuhe an. Sie lachen, trainieren, kämpfen - und lernen dabei vielleicht etwas viel Wichtigeres als Siege: Teamgeist. Die D4-Jugend des Radeberger SV aus Sachsen ist die Mannschaft der großen Niederlagen, aber auch der ganz großen Herzen.

Anton (10, l.) und Miro (11) lassen sich von ein paar Niederlagen nicht unterkriegen. © Steffen Füssel

Während andere nach solchen Pleiten vielleicht hinschmeißen würden, sagen Anton (10) und Miro (11): "Es geht nicht nur um den Sieg, sondern auch um Spaß." Die Ergebnisse der Saison tun teilweise richtig weh: 2:61, 0:25 oder 1:28. "Manchmal war es schlimm", sagt Anton. "Richtig schlimm", ergänzt Miro.

Und trotzdem kommen die Jungs weiter zweimal pro Woche zum Training. Warum? "Das Training und als Mannschaft spielen macht Spaß", sagt Miro. Anton liebt vor allem die Spiele. Selbst wenn’s mal ordentlich auf die Mütze gibt.

Trainer Michael Voll (40) feiert genau diese Einstellung. "Man ist froh, dass sie sich bewegen und nicht nur vor der Playsi hängen."

In seiner D4 spielen Kinder aus mehreren Jahrgängen zusammen, viele haben erst spät mit Fußball angefangen. "Bei mir geht einfach Ausbildung vor Erfolg", sagt Voll.