Sachsens Tourismus setzt auf KI

Dresden - 150 sächsische Tourismus-Profis trafen sich am Mittwoch in Dresden zu ihrem vierten Digital-Gipfel. Im Fokus stand die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) sowie deren Auswirkungen auf den Tourismus.

Für die weltberühmte Basteibrücke braucht es nicht zwingend KI. Viele Touristen kommen nur wegen des Bauwerkes in die Sächsische Schweiz. © Konstantin Kalishko

"KI kann uns helfen, bessere Gastgeber zu sein. Sie ermöglicht uns einen Gewinn an Zeit für echte Gastarbeit durch Automatisierung", erklärte Tobias Blask (47). Der Professor, der an der Hochschule Harz unterrichtet, zeigte, wohin die Reise mit KI gehen kann.

Andere Referenten berichteten, wie KI bereits jetzt schon hilft, Tourismus zu steuern, neue Kundengruppen zu erschließen, beste Preise zu erzielen oder Angebote zu vermarkten.

"Mit solchen Veranstaltungen stärken wir die digitale Kompetenz im sächsischen Tourismus und schaffen Orientierung in einem sich dynamisch verändernden Umfeld", betont die Chefin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS), Veronika Hiebl (55).

Mit der landesweiten Tourismusdatenbank SaTourN (Sachsen Tourismus Netzwerk) hat der Freistaat bereits eine zentrale Datenbasis für touristische Informationen geschaffen.