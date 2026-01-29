Sachsen erhält Hunderte Millionen für den Netzausbau
Dresden - Weg mit den dunkelgrauen Flecken in Pirna, Bautzen und Zwickau! Dafür hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) einen Scheck über 138 Millionen Euro für einen schnelleren Breitbandausbau übergeben.
Dabei sei schon viel erreicht worden, "aber wir sind noch nicht am Ziel", so Panter. Dunkelgraue Flecken sind Gebiete ohne gigabitfähigen Anschluss (weniger als 300 Mbit/s im Download oder weniger als 150 Mbit/s im Upload).
Aktuell sind 66 Prozent der sächsischen Haushalte gigabitfähig erschlossen, 32 Prozent mit zukunftsfähiger Glasfasertechnologie.
Freuen dürfen sich über den Geldsegen die Landkreise Bautzen (102 Millionen Euro), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Zwickau (je 18 Millionen Euro).
Mit den Zuschüssen sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Investitionen von insgesamt 328 Millionen Euro möglich, 42.900 weitere Adressen können so mit einem schnellen Glasfaseranschluss versorgt werden.
