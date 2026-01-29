Sachsen erhält Hunderte Millionen für den Netzausbau

Dresden - Weg mit den dunkelgrauen Flecken in Pirna, Bautzen und Zwickau ! Dafür hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD ) einen Scheck über 138 Millionen Euro für einen schnelleren Breitbandausbau übergeben.

Ein Scheck, vier strahlende Gesichter: Bautzens Landrat Udo Witschas (54, CDU, v.l.), Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD), SOE-Landrat Michael Geisler (65) und Zwickaus Landrat Carsten Michaelis (53, beide CDU). © Ove Landgraf

Dabei sei schon viel erreicht worden, "aber wir sind noch nicht am Ziel", so Panter. Dunkelgraue Flecken sind Gebiete ohne gigabitfähigen Anschluss (weniger als 300 Mbit/s im Download oder weniger als 150 Mbit/s im Upload).

Aktuell sind 66 Prozent der sächsischen Haushalte gigabitfähig erschlossen, 32 Prozent mit zukunftsfähiger Glasfasertechnologie.

Freuen dürfen sich über den Geldsegen die Landkreise Bautzen (102 Millionen Euro), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Zwickau (je 18 Millionen Euro).