Diese Frau bringt Sachsens Skandal-Kloster endlich Frieden

Ostritz - Überflutung, drohende Pleite, Zoff um Verkaufspläne der Bibliothek und Schwesternknatsch - die letzten anderthalb Jahrzehnte waren für das Kloster St. Marienthal in Ostritz (Landkreis Görlitz ) ziemlich turbulent. Inzwischen sind die Zisterzienserinnen wieder in ruhiges Fahrwasser gesegelt. Ein Verdienst der neuen Äbtissin Mutter Petra Articus (78), die sich als Friedensengel erweist.

Der Friedensengel von Ostritz: Mutter Petra Articus (78) hat als neue Äbtissin das Kloster St. Marienthal wieder in ruhige Fahrwasser geführt. © Sebastian Kahnert/dpa

Das Leben der Zisterzienserinnen im Kloster direkt an der Grenze zu Polen ist klar geregelt. Der Tag beginnt um 5 Uhr mit einem frühen Gebet in der Gemeinschaft, 7.30 Uhr folgt die Heilige Messe, danach das gemeinsame Frühstück.

Im Anschluss gehen die Schwestern der Arbeit nach, für die sie eingeteilt sind. Das Klosterleben folgt der Regel des Heiligen Benedikt und basiert auf dem Leitsatz "Ora et labora" (Bete und arbeite).

Stille und Schweigen gehören zu den Grundregeln - auch für Petra Articus, die das Kloster in Ostritz seit einem Jahr als Äbtissin leitet. Sie kam in schwierigen Zeiten. Die Schwesternschaft war zerstritten.

Die Alt-Äbtissin, die sich 2022 mit ihrem Ansinnen, Teile der historischen Bibliothek zur Finanzierung des Klosters auf dem freien Kunstmarkt veräußern zu wollen, viele Feinde gemacht hatte, war Anfang 2025 verbittert zurückgetreten.

Die Schwierigkeiten seien der Grund gewesen, warum sie gemeinsam mit einem Finanzexperten nach Ostritz kam, erzählt Mutter Petra Articus und nennt es "eine Berufung". Zuvor trug sie 23 Jahre als Äbtissin für das Kloster Seligenthal im bayerischen Landshut Verantwortung.