Dieser Sachse tritt heute bei "Klein gegen Groß" an

Striegistal/Hamburg - Kurt (9) kommt aus Striegistal ( Mittelsachsen ) und sorgt am Samstagabend für einen echten Wow-Moment im Fernsehen.

Moderator Kai Pflaume (57, Mitte) mit Herausforderer Kurt (9) aus Striegistal und Primi-Gegner Sebastian Pufpaff (50) im Studio der ARD-Show "Klein gegen Groß". © NDR/Thorsten Jander

Vor einem Millionenpublikum tritt der Junge in der ARD-Show "Klein gegen Groß" gegen Entertainer Sebastian Pufpaff (50) an. Das Duell: Wer erkennt Autokennzeichen schneller und ordnet sie richtig zu?

Mutter Nicole und Vater Martin fiebern mit, Freunde drücken die Daumen, und sein ganzes Dorf (4500 Einwohner) schaut genau auf seinen Fernsehstar. Schon bei den Proben soll Kurt ruhig und fokussiert geblieben sein. Lampenfieber? Fehlanzeige.

Bei "Klein gegen Groß" treten Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gegen prominente Erwachsene an. Moderiert wird die Samstagabend-Show von Kai Pflaume (57).