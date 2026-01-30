Unfall in Mittelsachsen: Bus kracht mit Auto zusammen, ein Mensch verletzt

Leisnig - Heftiger Kreuzungscrash in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) am Freitagmittag! Nach einem Vorfahrtsfehler stießen ein Bus und ein Auto zusammen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Durch den Zusammenstoß ging die Scheibe des Busses zu Bruch. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 13 Uhr auf dem Olbrichtplatz. Dort krachte ein Auto mit einem Bus zusammen.

Der Crash war so heftig, dass eine Scheibe des Busses zu Bruch ging. Auch das Auto wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.



Schnell rückten Rettungskräfte an, sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Insassen. "Laut ersten Erkenntnissen kam der Autofahrer verletzt in ein Krankenhaus", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Ansonsten wurde niemand verletzt.