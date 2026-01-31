Letzter großer Wunsch geht in Erfüllung: Krebskranker Paul (12) bekommt Post von YouTube-Star

Eibenstock - Paul (12) aus Eibenstock leidet an einem inoperablen Hirntumor . Dem tapferen Jungen bleibt leider nicht mehr viel Zeit. Viele Menschen verfolgen das Schicksal, wollen ihm die letzten Tage erleichtern. Jetzt ging sogar Pauls letzter großer Wunsch in Erfüllung: Sein Idol, der YouTube-Star Paluten, hat sich bei ihm gemeldet.

Pauls ganzer Stolz: das neue "Paluten"-Plüschtier. © Peggy Schellenberger

Der kleine Paul nennt den aggressiven Hirntumor "Monster". Die bittere Gewissheit, dass ihrem Sohn nicht mehr viel Zeit bleibt, zerreißt seiner Mutti Mili Eißmann (51) das Herz.

Ein schreckliches Schicksal, das nach dem traurigen Verlust ihres Mannes - Pauls Papa starb im Mai 2025 an Leukämie - fast alle Kräfte raubt. Nun kehrte für einen Moment des Glücks das Strahlen in Pauls Gesicht zurück.

Pauls letzter großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Sein großes YouTube-Idol Paluten, dem fast sechs Millionen Menschen folgen, schickte ihm eine ganz private Mutmacher-Botschaft im typischen Paluten-Stil.

Ein ganz persönlicher Gruß des Internet-Stars, der nicht veröffentlicht werden sollte. "Voll krass, ich bin sehr glücklich", freute sich Paul, dem nicht nur das Sprechen immer schwerer fällt.

Damit nicht genug: Zwei Tage später kam Post. Darin lag der heiß begehrte Mini-Paluten. "Er kuschelt fast dauerhaft mit ihm. Wir sind allen unendlich dankbar, die mitgeholfen haben", sagt Mutti Mili.