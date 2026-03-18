Dieses Festival bringt Loona nach Sachsen

Am "Pineapplewakepark" steigt am 22. August ein Event, das mehr ist als nur ein Festival: Wakeboard, Strand und Party bis in die Nacht - das Kolibri Festival.

Von Amelie Fromm

Rossau - Am "Pineapplewakepark" steigt ein Event, das mehr ist als nur ein Festival: Wakeboard, Strand und Party bis in die Nacht - das Kolibri Festival wird am 22. August in Rossau (Landkreis Mittelsachen) zum ultimativen Sommer-Highlight.

Festival-Produzent Pascal Sobeck (25) steht am "Pineapplewakepark".
Festival-Produzent Pascal Sobeck (25) steht am "Pineapplewakepark".  © EHL Media/Dietmar Thomas

Hinter dem Event steckt ein junges Team aus Studierenden, das mit viel Herzblut ein Festival auf die Beine stellt.

Erste Erfahrungen sammelte das Festival-Team bereits 2025 im Sonnenlandpark. Dort steht dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum im Fokus.

"Wir wollten das Festival trotzdem weiterführen - und in Rossau hat einfach alles gepasst", sagt Produzent Pascal Sobeck (25).

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Dort steht nun die gute Laune im Vordergrund: "Uns ist wichtig, dass es ein gelungener Sommertag wird."

Tagsüber warten Wasserski, am Wasser kann man chillen und ab 17.30 Uhr wird dann bis in die Nacht gefeiert.

Wakepark-Chefs Jan Palaty und Silke Künzel sowie Pascal Sobeck freuen sich schon jetzt auf das Festival.
Wakepark-Chefs Jan Palaty und Silke Künzel sowie Pascal Sobeck freuen sich schon jetzt auf das Festival.  © EHL Media/Dietmar Thomas
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Party mit Loona und DJs

Am "Pineapplewakepark" findet das Kolibri Festival statt.
Am "Pineapplewakepark" findet das Kolibri Festival statt.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Musikalisch setzen die Studierenden auf 90er-, 2000er-, EDM- und Malle-Hits. "Wir wollen Acts, die richtig Stimmung machen", so Sobeck.

Dabei ist die niederländische Sängerin Loona mit ihrem Sommer-Hit "Bailando" sowie die DJs R.I.O., Anstandslos & Durchgeknallt und Housekasper.

Ein Shuttle-Service bringt Gäste nach dem Festival wahlweise nach Chemnitz, Hainichen, Mittweida, Lichtenau oder Freiberg zurück. Wer der Heimweg nicht antreten will, kann vor Ort campen.

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Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

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