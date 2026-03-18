Dieses Festival bringt Loona nach Sachsen
Rossau - Am "Pineapplewakepark" steigt ein Event, das mehr ist als nur ein Festival: Wakeboard, Strand und Party bis in die Nacht - das Kolibri Festival wird am 22. August in Rossau (Landkreis Mittelsachen) zum ultimativen Sommer-Highlight.
Hinter dem Event steckt ein junges Team aus Studierenden, das mit viel Herzblut ein Festival auf die Beine stellt.
Erste Erfahrungen sammelte das Festival-Team bereits 2025 im Sonnenlandpark. Dort steht dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum im Fokus.
"Wir wollten das Festival trotzdem weiterführen - und in Rossau hat einfach alles gepasst", sagt Produzent Pascal Sobeck (25).
Dort steht nun die gute Laune im Vordergrund: "Uns ist wichtig, dass es ein gelungener Sommertag wird."
Tagsüber warten Wasserski, am Wasser kann man chillen und ab 17.30 Uhr wird dann bis in die Nacht gefeiert.
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Party mit Loona und DJs
Musikalisch setzen die Studierenden auf 90er-, 2000er-, EDM- und Malle-Hits. "Wir wollen Acts, die richtig Stimmung machen", so Sobeck.
Dabei ist die niederländische Sängerin Loona mit ihrem Sommer-Hit "Bailando" sowie die DJs R.I.O., Anstandslos & Durchgeknallt und Housekasper.
Ein Shuttle-Service bringt Gäste nach dem Festival wahlweise nach Chemnitz, Hainichen, Mittweida, Lichtenau oder Freiberg zurück. Wer der Heimweg nicht antreten will, kann vor Ort campen.
Tickets gibt's bereits im Vorverkauf. Mit TAG24 spart Ihr aktuell 24 Prozent auf den Normalpreis von 39,90 Euro.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas