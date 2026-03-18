Dieses Festival bringt Loona nach Sachsen

Rossau - Am "Pineapplewakepark" steigt ein Event, das mehr ist als nur ein Festival: Wakeboard, Strand und Party bis in die Nacht - das Kolibri Festival wird am 22. August in Rossau ( Landkreis Mittelsachen ) zum ultimativen Sommer-Highlight.

Festival-Produzent Pascal Sobeck (25) steht am "Pineapplewakepark". © EHL Media/Dietmar Thomas

Hinter dem Event steckt ein junges Team aus Studierenden, das mit viel Herzblut ein Festival auf die Beine stellt.

Erste Erfahrungen sammelte das Festival-Team bereits 2025 im Sonnenlandpark. Dort steht dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum im Fokus.

"Wir wollten das Festival trotzdem weiterführen - und in Rossau hat einfach alles gepasst", sagt Produzent Pascal Sobeck (25).

Dort steht nun die gute Laune im Vordergrund: "Uns ist wichtig, dass es ein gelungener Sommertag wird."

Tagsüber warten Wasserski, am Wasser kann man chillen und ab 17.30 Uhr wird dann bis in die Nacht gefeiert.