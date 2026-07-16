Statt Forellen will er Karpfen züchten: Extreme Hitze ruiniert sächsischen Fischzüchter

Döbeln - Die historische Hitzeglocke von Ende Juni führte Matthias Schnek (53) an den wirtschaftlichen Abgrund: Der Fischzüchter aus Döbeln holte neun Tonnen tote Forellen aus seinen Teichen. Er ist nicht der Einzige, der in Zukunft die Produktion umstellen will.

Fischzüchter Matthias Schnek (53) am leeren Teich. © Norbert Neumann

Die Wasserpumpen liefen auf Hochtouren, die Fische waren mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Das entscheidende Problem für den Forellenzuchtbetrieb blieb die Wassertemperatur: Die Zschopau hatte bereits 27 Grad erreicht, Forellen fühlen sich am wohlsten bei 10 bis 16 Grad.

Ist der Fluss mal aufgeheizt, gibt es keine Kühlung: "Von der Talsperre Kriebstein kommt dann auch nur noch warmes Wasser runter."

Am 27. Juni, einem heißen Samstagabend, hat Schnek die Katastrophe kommen sehen: "Die Fische werden die Nacht nicht überleben", teilte er seiner Ehefrau mit.

Sonntagmorgen sah er die toten Forellen auf der Wasseroberfläche treiben. Das Wasser hatte eine Temperatur von 28,3 Grad erreicht: "In über 50 Jahren hatten wir diese Temperaturen nicht!"

Freunde und Bekannte halfen über Tage hinweg, den wirtschaftlichen Totalschaden aus dem Wasser zu fischen: "Das Geschäft wäre damit bis September nächsten Jahres ausgekommen. Wir sprechen von über 100.000 Euro Verlust."