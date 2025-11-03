Drahtseilbahn Augustusburg steht ab heute still

Augustusburg - Die Drahtseilbahn Augustusburg steht ab dem heutigen Montag still.

Die Drahtseilbahn Augustusburg wird für eine Woche außer Betrieb sein. © Maik Börner

Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen mitteilte, pausiert die Bahn bis einschließlich kommenden Freitag.

Grund dafür ist, dass die "Alte Lady" winterfest gemacht wird.

"Rund 250 Rollen müssen gefettet werden, die das Seil entlang der Strecke führen. Die dazugehörigen Rollenkästen müssen zuvor von Laub befreit werden. Außerdem werden Maschine und Seil gewartet sowie die Türen der beiden Wagen auf Winterbetrieb umgestellt", heißt es.

Zudem werden die Heizungen gewartet, die Steuerung geprüft und ein Bremsen-Test durchgeführt.