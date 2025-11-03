Schauspieler Thomas Böttcher als Model im Kloster

Leisnig - Böttcher macht Lust auf Mode! Schauspieler und Comedian Thomas Böttcher (60) modelt schon seit einigen Monaten auf Social Media für das Fashion-Label "Key Largo".

Zeigt, was er gern trägt: Schauspieler Thomas Böttcher (60) im Kloster Buch. © Norbert Neumann

Mal schwärmt er von Basics wie schwarzen Langarmshirts, mal lässt er es mit einem Hemd voller Zitronen so richtig krachen.

Böttcher hat die Mode für sich entdeckt.