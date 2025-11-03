Schauspieler Thomas Böttcher als Model im Kloster
Leisnig - Böttcher macht Lust auf Mode! Schauspieler und Comedian Thomas Böttcher (60) modelt schon seit einigen Monaten auf Social Media für das Fashion-Label "Key Largo".
Mal schwärmt er von Basics wie schwarzen Langarmshirts, mal lässt er es mit einem Hemd voller Zitronen so richtig krachen.
Böttcher hat die Mode für sich entdeckt.
Am Wochenende stand er sogar auf dem Laufsteg, moderierte das Mode-Event seiner Döbelner Lieblingsboutique "Soultrip", die beim "Lichterglanz"-Wintermarkt im Leisniger Kloster Buch mit einer Show ihren 20. Geburtstag feierte.
Bei "Soultrip" kleidet sich Böttcher seit Jahren ein. Dort entdeckte er auch das Label "Key Largo".
Titelfoto: Norbert Neumann