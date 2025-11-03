Schauspieler Thomas Böttcher als Model im Kloster

Darsteller und Comedian Thomas Böttcher modelt beim Mode-Event seiner Döbelner Lieblingsboutique "Soultrip".

Von Katrin Koch

Leisnig - Böttcher macht Lust auf Mode! Schauspieler und Comedian Thomas Böttcher (60) modelt schon seit einigen Monaten auf Social Media für das Fashion-Label "Key Largo".

Zeigt, was er gern trägt: Schauspieler Thomas Böttcher (60) im Kloster Buch.
Mal schwärmt er von Basics wie schwarzen Langarmshirts, mal lässt er es mit einem Hemd voller Zitronen so richtig krachen.

Böttcher hat die Mode für sich entdeckt.

Die Models der Döbelner Boutique "Soultrip" ließen sich auch vom Nieselregen nicht verdrießen.
Am Wochenende stand er sogar auf dem Laufsteg, moderierte das Mode-Event seiner Döbelner Lieblingsboutique "Soultrip", die beim "Lichterglanz"-Wintermarkt im Leisniger Kloster Buch mit einer Show ihren 20. Geburtstag feierte.

Bei "Soultrip" kleidet sich Böttcher seit Jahren ein. Dort entdeckte er auch das Label "Key Largo".

