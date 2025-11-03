Sitzung um Kriegswerbung: Kreistag plötzlich nicht beschlussfähig

Görlitz - War es eine Meuterei? Die einberufene Sondersitzung des Görlitzer Kreistages musste am vergangenen Mittwoch ausfallen. Das Gremium war nicht beschlussfähig, denn viele Abgeordnete hatten ihre Teilnahme abgesagt.

Im Görlitzer Kreistag geht es um Krieg und Frieden. © DPA

"Die kurzfristigen zahlreichen Entschuldigungen zur Sitzung erwecken einen befremdlichen Eindruck. Es wäre für mich ein unverantwortliches Demokratieverständnis, wenn Teile des Kreistages durch bewusstes Fernbleiben verhindern, dass ein rechtswidriger Beschluss korrigiert werden kann", erklärte danach Landrat Stephan Meyer (44, CDU).

Er hatte die Sitzung einberufen, nachdem er dem Kreistagsbeschluss "Verzicht auf Werbung für Militärdienst und Rüstungsprodukte" widersprochen hatte.