Motocross-Strecke vor dem Aus? Verein sammelt Geld, um Rennstrecke zu kaufen

Benzingeruch liegt in der Luft, wenn die Motocross-Fahrer des Vereins MC Meeran über ihre Strecke im Steinbruch Tettau düsen. Doch das könnte bald vorbei sein.

Von Amelie Fromm

Meerane - Benzingeruch liegt in der Luft, wenn die Motocross-Fahrer des Vereins MC Meerane (Landkreis Zwickau) über ihre Strecke im Steinbruch Tettau düsen. Regelmäßig finden hier Wettbewerbe statt, wie die Sachsenmeisterschaft 2025. Wie es nun mit der Strecke und dem Verein weitergeht, steht auf der Kippe.

Die Strecke in Meerane ist existenziell für den Sport und die Vereinsmitglieder.  © Ralph Kunz

Seit 1992 pachtet der MC Meerane die Strecke. "Im Dezember gab es vom Besitzer das Angebot, das Grundstück zu kaufen", sagt Vereinsvorsitzender Jörg Bacher (52). Eine einmalige Chance. Der Kaufpreis: 50.000 Euro.

"Das ist eine Summe, die wir als kleiner Motorsportverein nicht aus dem Ärmel schütteln können", ergänzt Schatzmeister Danilo Geidel (35). Dennoch: Bis Ende Januar muss nun der Verein zu- oder absagen.

Die Idee für die Finanzierungssicherheit auf die Schnelle: eine Crowdfunding-Kampagne. "Wir schauen jetzt Tag für Tag, was passiert. Ende Januar entscheiden wir, wo wir stehen und was wir darauf aufbauen können", sagt Geidel.

Die Männer sind jedoch optimistisch: "Die Kampagne läuft erst ein paar Tage und dafür kam schon was zusammen." Knapp 21.000 Euro wurden bisher gespendet. Bacher ergänzt: "Wir haben auch schon Finanzierungsangebote bekommen."

Danilo Geidel (35, l.) und Jörg Bacher (52) hoffen, dass 50.000 Euro zusammenkommen, um das Grundstück kaufen zu können.  © Ralph Kunz
Wie es nun mit dem Verein MC Meerane weitergeht, steht auf der Kippe.  © Ralph Kunz
Regelmäßig finden in Meerane Motocross-Wettbewerbe statt. (Symbolfoto)  © IMAGO/Pond5 Images

Allerdings gibt es keinen Plan B für den Verein. Die Strecke ist existenziell für den Sport und die 66 Mitglieder. "Der Pachtvertrag besteht dieses Jahr noch. Wenn wir die Chance nicht nutzen, ist der Vertrag endlich - das ist die Realität", so Geidel.

