Neue Jobs für Sachsens Polizeichefs
Dresden - Wie schon ihr Vorgänger Petric Kleine (62) steigt nun auch Sonja Penzel (53) von der Präsidentin des Landeskriminalamtes zur Inspekteurin der Polizei auf. Denn Kleine geht in den Ruhestand.
Neuer Chef im LKA wird Dirk Lichtenberger (54).
Er leitet seit 2022 die Polizeidirektion Zwickau, zuvor war er Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei und auch als Dezernatsleiter im LKA beschäftigt.
Seine Polizeilaufbahn begann 1990 im mittleren Polizeivollzugsdienst.
Volljuristin Penzel wird in ihrem neuen Job (verdient etwa 10.000 Euro monatlich) zugleich Stellvertreterin von Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (60).
Sie ist zukünftig unter anderem für Großeinsatzlagen im Freistaat zuständig.
