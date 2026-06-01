Erste Parkanlagen gesperrt: Gefräßige Raupen spinnen Sachsen zu

Dresden - Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: Gespinstmotten und Eichenprozessionsspinner suchen Jahr für Jahr auch sächsische (Laub-)Wälder und Wiesen heim. In Schiebock musste nun der erste Park gesperrt werden, auch in Dresden mehren sich Sichtungen. Im Leipziger Raum startete dieser Tage ein Pilotprojekt, um die Plagen in den Griff zu bekommen.

Die Härchen des Eichenprozessionsspinners haben es in sich. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen "massiven Befalls durch Raupen des Goldafters" wurde der Lutherpark in Bischofswerda gesperrt. Auch der Rammenauer Steg entlang der B98 ist deshalb dicht.

Restlos auffinden und beseitigen lassen sich die Goldafter-Raupen aufgrund des dichten Laubwerks kaum.

Die Brennhaare der 3 bis 4,5 Zentimeter langen Tiere sind mit einem Nesselgift versehen, das bei Kontakt zu "allergischen Reaktionen, Haut- und Augenreizungen sowie in seltenen Fällen auch Atemwegsbeschwerden" führen kann.

Ähnlich der des Eichenprozessionsspinners, dessen Werke zuletzt in Dresden am Trümmerberg Heller und im Waldpark Blasewitz gesichtet wurden.

Noch bereite die Stadt keine Maßnahmen vor, sagte ein Sprecher zu TAG24.

Wer mit den Gifthaaren in Berührung komme, solle sich schnellstmöglich bei einem Arzt vorstellen und den Fundort dem Stadtgrünamt melden.