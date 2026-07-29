Regierung will Ämter zusammenlegen, doch immer mehr Sachsen dagegen

6.818 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bereits knapp 1000 Menschen haben ihre Unterschrift unter die Petition zur Erhaltung der Unabhängigkeit von Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie gesetzt.

Von Thomas Staudt

Dresden - Obwohl erst am vergangenen Donnerstag freigeschaltet, haben bereits knapp 1000 Menschen ihre Unterschrift unter die Petition zur Erhaltung der Unabhängigkeit von Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie gesetzt.

Thomas Westphalen (68) hat die Petition eingebracht. Er ist Vorsitzender des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.
Thomas Westphalen (68) hat die Petition eingebracht. Er ist Vorsitzender des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.  © Tobias Koch

Die Staatsregierung will die beiden Landesämter zusammenlegen und der Landesdirektion (LDS) unterstellen.

Parallel dazu soll das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac) vom bisherigen Landesamt für Archäologie getrennt und in die Staatlichen Kunstsammlungen eingegliedert werden. Außerdem wird die Zuständigkeit der kommunalen Denkmalbehörden erweitert.

Der Landesverein sächsischer Heimatschutz, die Archäologische Gesellschaft in Sachsen, die Freunde des smac und der Verband der Restaurator:innen (VDR) trommeln - unterstützt von der Sächsischen Akademie der Künste - schon länger gegen die Umstrukturierung.

Auf Schloss Wackerbarth blüht die Agave - und stirbt kurz darauf
Sachsen Auf Schloss Wackerbarth blüht die Agave - und stirbt kurz darauf

Die Pläne schwächen die Stellung der Denkmalpflege mit Folgen für Identität und Lebensqualität, Tourismus und Handwerk und die Attraktivität Sachsens für Fachkräfte und Unternehmen, so die Gegenargumente.

Gefahr für Sachsens Denkmalschutz?
Gefahr für Sachsens Denkmalschutz?  © Peter Zschage
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Soll nicht länger zum Landesamt für Archäologie gehören: das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac).
Soll nicht länger zum Landesamt für Archäologie gehören: das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac).  © Ralph Kunz

Die Petition ist auf der Homepage des Landtags zu finden. Wer unterzeichnen will, hat dazu noch gut fünf Wochen Zeit. Link: petition.landtag.sachsen.de.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Tobias Koch

Mehr zum Thema Sachsen: