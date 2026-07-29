Regierung will Ämter zusammenlegen, doch immer mehr Sachsen dagegen

Dresden - Obwohl erst am vergangenen Donnerstag freigeschaltet, haben bereits knapp 1000 Menschen ihre Unterschrift unter die Petition zur Erhaltung der Unabhängigkeit von Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie gesetzt.

Thomas Westphalen (68) hat die Petition eingebracht. Er ist Vorsitzender des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. © Tobias Koch

Die Staatsregierung will die beiden Landesämter zusammenlegen und der Landesdirektion (LDS) unterstellen.

Parallel dazu soll das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac) vom bisherigen Landesamt für Archäologie getrennt und in die Staatlichen Kunstsammlungen eingegliedert werden. Außerdem wird die Zuständigkeit der kommunalen Denkmalbehörden erweitert.

Der Landesverein sächsischer Heimatschutz, die Archäologische Gesellschaft in Sachsen, die Freunde des smac und der Verband der Restaurator:innen (VDR) trommeln - unterstützt von der Sächsischen Akademie der Künste - schon länger gegen die Umstrukturierung.

Die Pläne schwächen die Stellung der Denkmalpflege mit Folgen für Identität und Lebensqualität, Tourismus und Handwerk und die Attraktivität Sachsens für Fachkräfte und Unternehmen, so die Gegenargumente.