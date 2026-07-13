Streit um den Ruhetag: Kommt die Sonntagsöffnung für Sachsens Geschäfte?

Dresden - Sollen die Geschäfte am Sonntag komplett öffnen? Der Handelsverband Deutschland (HDE) sagt ja, der Handelsverband Sachsen (HVS) ist nicht dafür. Was sagen die Händler?

Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Würde eine generelle Sonntagsöffnung tatsächlich mehr Kunden in die Läden locken? © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Eine TAG24-Umfrage willkürlich ausgesuchter Stichproben fällt durchaus unterschiedlich aus.

Hagen Mai (54) von der gleichnamigen Boutique in der Dresdner Innenstadt ist für eine strikte Öffnung: "Wenn Kunden 24 Stunden und sieben Tage die Woche online bestellen können, sollte ich ebenso die Möglichkeit haben, zu öffnen, wann ich will."

Wert auf die Sonntagsruhe legt man dagegen in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung in Speck's Hof in Leipzig. "Wenn wir öffnen, soll sich das auch lohnen", so Buchhändlerin Katharina McNaney (39). Von den zwei verkaufsoffenen Sonntagen im Advent nutzt sie denn auch nur zwei.

Die Bundesregierung plant sonntägliche Öffnungen für Bäckereien und Bibliotheken ab 2027. Der Handelsverband Deutschland hatte daraufhin eine komplette Ladenöffnung gefordert. Der Handelsverband Sachsen lehnt das ab.