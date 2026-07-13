Zugausfall und tierisch viel Verspätung: Pferde-Gang legt Bahnstrecke bei Dresden lahm

Radebeul - Drei ausgebüxte Pferde haben am Montagmorgen die Bahnstrecke zwischen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha lahmgelegt.

Die drei Pferde waren von ihrer Koppel ausgebüxt und auf die Gleise gelaufen. © Bundespolizeiinspektion Dresden

Ein Lokführer musste aufgrund der drei Huftiere im Gleisbett gegen 5.48 Uhr seine Fahrt auf freier Strecke abbrechen und anhalten, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilte.

Das Gaul-Trio konnte zuvor dank eines defekten Elektrozauns von einem angrenzenden Pferdehof ausbrechen.

Die Bahn-Strecke musste aufgrund des tierischen Zwischenfalls bis circa 6.45 Uhr voll gesperrt werden.

Den Einsatzkräften gelang es binnen knapp einer Stunde, die Tiere einzufangen und unversehrt zurück auf ihre Koppel zu geleiten.

Betroffene Zugreisende kamen wohl verspätet, dafür aber mit einer nicht alltäglichen Entschuldigung bei ihrer Arbeit an.