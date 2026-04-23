Dutzende historisch gekleidete Barockfreunde: Pirna bringt die Leinwand zum Leben
Pirna - Das Canaletto-Gemälde "Der Marktplatz zu Pirna" erwacht am Freitagnachmittag (ab 14.30 Uhr) vor Ort zum Leben.
Über 50 historisch gekleidete Barockfreunde stellen das Ölgemälde des berühmten Malers Bernardo Bellotto nach, das der Venezianer anno 1753 auf Leinwand festhielt.
Das Original hängt in der Dresdner Gemäldegalerie.
Inszeniert wird das "lebendige Bild" von Laienschauspielern des Vereins "Der Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jacobäer" und weiteren Komparsen.
Sie verharren für wenige Augenblicke in der Position des Gemäldes.
Danach können sich Schaulustige unter das Bild mischen und zwischen Reiter, Marktfrauen, Hund und Händlern über den Marktplatz flanieren. Seit 2009 wird das Canaletto-Bild alljährlich nachgestellt. Der Zutritt zum Markt ist kostenfrei.
Titelfoto: Daniel Förster