Dutzende historisch gekleidete Barockfreunde: Pirna bringt die Leinwand zum Leben

Pirna - Das Canaletto-Gemälde "Der Marktplatz zu Pirna" erwacht am Freitagnachmittag (ab 14.30 Uhr) vor Ort zum Leben.

Seit über 15 Jahren wird in Pirna das Canaletto-Bild "Der Marktplatz zu Pirna" nachgestellt. © Daniel Förster

Über 50 historisch gekleidete Barockfreunde stellen das Ölgemälde des berühmten Malers Bernardo Bellotto nach, das der Venezianer anno 1753 auf Leinwand festhielt.

Das Original hängt in der Dresdner Gemäldegalerie.

Inszeniert wird das "lebendige Bild" von Laienschauspielern des Vereins "Der Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jacobäer" und weiteren Komparsen.

Sie verharren für wenige Augenblicke in der Position des Gemäldes.