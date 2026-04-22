Ebbe beim Deichbau: Sachsen legt Flutschutz-Neubauprojekte auf Eis

Dresden - Sparkurs: Sachsen tritt beim Hochwasserschutz auf die Bremse. Das Umweltministerium legt geplante Neubauprojekte auf Eis und investiert stattdessen stärker in die Instandhaltung. Laufende Maßnahmen sollen jedoch zu Ende gebaut werden.

Die Hochwässer von 2002 und 2013 haben vor allem an Mulde und Elbe erhebliche Schäden angerichtet. © picture alliance/dpa

Mehr geben die finanziellen Mittel des Freistaats derzeit nicht her. "Wir können heute und mit Blick auf die kommenden Generationen nur das Geld ausgeben, das wir haben", erklärte Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag.

Von dem Stopp sind 81 Projekte an allen relevanten sächsischen Fließgewässern betroffen, darunter die Erhöhung von Ufermauern an der Gottleuba in Pirna (Sächsische Schweiz) oder der Neubau von Schutzdeichen am Schwarzbach in Bad Düben (Nordsachsen).

Ausgenommen seien Lückenschlüsse bereits fortgeschrittener Projekte in Ortslagen wie in Döbeln, so von Breitenbuch.

Zu den 48 Projekten, die weiter umgesetzt werden, gehören der Neubau und die Erhöhung von Hochwasserschutzmauern in den Dresdner Ortsteilen Kaditz, Übigau und Altmickten oder die Deichinstandsetzung an der Mandau in Zittau.