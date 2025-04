Ein Bierchen geht immer: Sachsens Brauereien haben Grund zur Freude

Von Daniel Josling

Dresden - Sachsens Brauereien blicken zuversichtlich nach vorn. "Wir hoffen, dass mit der neuen Bundesregierung in Berlin auch der dringend notwendige Politikwechsel erfolgt und die Menschen positiv in die Zukunft blicken", sagte der Präsident des Sächsischen Brauerbundes, Steffen Dittmar (61), anlässlich des Tags des Bieres am 23. April.