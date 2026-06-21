Ein Hoch auf die berühmte DDR-Kittelschürze!

Crimmitschau - Dederon - das Nylon des Ostens. In wohl keinem Kleidungsstück hat sich die DDR-Kunstfaser derart verewigt wie in der Kittelschürze. Das Kult-Kleidungsstück hat die Tuchfabrik Gebrüder Pfau jetzt mit einem "Kittelschürzentag" gefeiert - und alle Besucher daher zum Erscheinen in schicker Schürze aufgefordert.

Das trug schon Oma: Die Kult-Kittelschürzen werden im Industriemuseum gewürdigt. © Sebastian Willnow/dpa

Dabei ist das in die DDR so beliebt gewordene Schürze ausgerechnet eine Erfindung der US-Modeindustrie gewesen, klärt Museumsleiterin Birte Hemeier auf.

Als Accessoire für die Hausfrau der 50er-Jahre war sie dort in zahlreichen Farben und Mustern erhältlich.

Die Tuchfabrik Gebrüder Pfau ist nach Angaben der Museumsleiterin die am besten erhaltene Textilfabrik Europas mit Maschinen von 1894 bis in die 1970er-Jahre hinein, erhalten am originalen Standort.