Einbrecher quälten Pony Moni (†34): Tierschützer setzen Kopfgeld aus

Zittau - In der Nacht zum 21. September haben Einbrecher im Zittauer Tierpark das Pony Moni (†34) so schwer misshandelt , dass es am nächsten Tag nur noch eingeschläfert werden konnte.

Shetland-Pony Moni (†34) wurde Ende September von Einbrechern zu Tode gefoltert. © Bildmontage: xcitepress, Privat

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sucht dazu noch immer Zeugen.

Nun schalten sich auch die Tierschützer von PETA ein. "Wer auch immer das Pony so schwer verletzt hat, dass es nur noch getötet werden konnte, muss schnellstmöglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen verletzt werden", sagt Lisa Redegeld, Fachreferentin bei PETA.