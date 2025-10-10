Polizei fahndet nach den Tätern: Tierquäler folterten Pony im Zoo tot

Zittau - Erneuter Schock im Zittauer Tierpark: Nachdem Eindringlinge Anfang September "nur" die Spenden- und Kaffeekasse geplündert hatten , schlichen sich nun Tierquäler in den Park, folterten ein Pony (†34) zu Tode. Nun fahndet die Polizei nach den Einbrechern.

Shetland-Pony Moni (34) wurde Ende September zu Tode gefoltert. © privat

Das genaue Ausmaß des Leids wurde erst später ersichtlich. "Moni war schon älter, blind und hatte mit den Zähnen Probleme", sagt Tierpark-Leiterin Jessica Stegemann (30) über das Shetland-Pony.

"Sie hat extra eingeweichtes Futter bekommen, da sie Heu nicht mehr so gut verträgt." Normalerweise kam sie dafür dem Pfleger morgens immer entgegengelaufen. Doch am 21. September blieb sie einfach im Stall stehen.

"Wir haben dann Blut gesehen, erst an ein medizinisches Problem gedacht", sagt Stegemann. "Doch der Tierarzt stellte schwerste innere Verletzungen fest." Moni habe sich in einem Krankenhaus einer riskanten Operation unterziehen müssen. "Wir waren uns sicher, dass sie nicht mal den Transport überlebt", so die Tierpark-Leiterin.

"Ich hielt es dann für die tierschutzgerechteste Lösung, sie vor Ort einschläfern zu lassen." So endete Monis Leben noch am selben Tag endgültig. Das Verletzungsbild zeigt eindeutig, dass sie sich dieses nicht selbst zugefügt haben kann.