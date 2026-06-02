Einsam in Sachsen? Nicht mit dieser App!

Dresden/Frankfurt a.M. - Wahrscheinlich kennt fast jeder das Gefühl: Mit jedem weiteren Lebensjahr scheint sich der Kreis zu verkleinern, die Leichtigkeit des kindlichen Anfreundens zu verfliegen. Genau hier will die App "meet5" ansetzen und Menschen über 40 wieder zueinander führen - auch in Sachsen .

Da geht's lang? Meet5 will Leuten zusammen den Weg weisen. © meet5

Das 2017 in Frankfurt gegründete Unternehmen erklärt gegenüber TAG24, man habe die Mission, "Menschen zusammenzubringen und neue soziale Verbindungen zu ermöglichen".

Meet5 sei mit mehr als 3,5 Millionen registrierten Mitgliedern (56 Prozent Frauen!) und 50.000 Gruppentreffen pro Monat mittlerweile die größte Socializing-App in Europa.

Nicht nur über die Grenzen Deutschlands hinaus, sondern auch in Sachsen! Es gibt unter anderem regelmäßige Wochentreffs in Leipzig, Zwickau, Freiberg und Görlitz, Monatstreffen in Chemnitz und Meißen.

"Beim Registrieren melden sich die Nutzer mit ihrem Standort an. In den Profileinstellungen kann dann der gewünschte Umkreis eingeben werden, in dem Veranstaltungen angezeigt werden. Je nach Größe und Aktivität der Community sind mehr oder weniger Angebot vorhanden", beschreibt Jördis Hille von meet5 den Start in der App.

Nutzer, die beispielsweise in Meißen oder Görlitz leben, würden besonders viele Veranstaltungen finden, wenn Dresden mit in der Umkreissuche abgedeckt ist - so ließe sich fast jeden Tag der Woche ein Treffen finden, betont Hille.