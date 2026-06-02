Einsam in Sachsen? Nicht mit dieser App!
Dresden/Frankfurt a.M. - Wahrscheinlich kennt fast jeder das Gefühl: Mit jedem weiteren Lebensjahr scheint sich der Kreis zu verkleinern, die Leichtigkeit des kindlichen Anfreundens zu verfliegen. Genau hier will die App "meet5" ansetzen und Menschen über 40 wieder zueinander führen - auch in Sachsen.
Das 2017 in Frankfurt gegründete Unternehmen erklärt gegenüber TAG24, man habe die Mission, "Menschen zusammenzubringen und neue soziale Verbindungen zu ermöglichen".
Meet5 sei mit mehr als 3,5 Millionen registrierten Mitgliedern (56 Prozent Frauen!) und 50.000 Gruppentreffen pro Monat mittlerweile die größte Socializing-App in Europa.
Nicht nur über die Grenzen Deutschlands hinaus, sondern auch in Sachsen! Es gibt unter anderem regelmäßige Wochentreffs in Leipzig, Zwickau, Freiberg und Görlitz, Monatstreffen in Chemnitz und Meißen.
"Beim Registrieren melden sich die Nutzer mit ihrem Standort an. In den Profileinstellungen kann dann der gewünschte Umkreis eingeben werden, in dem Veranstaltungen angezeigt werden. Je nach Größe und Aktivität der Community sind mehr oder weniger Angebot vorhanden", beschreibt Jördis Hille von meet5 den Start in der App.
Nutzer, die beispielsweise in Meißen oder Görlitz leben, würden besonders viele Veranstaltungen finden, wenn Dresden mit in der Umkreissuche abgedeckt ist - so ließe sich fast jeden Tag der Woche ein Treffen finden, betont Hille.
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Meet5-Treffen gibt es auch in Dresden
Spieleabende, Open-Air-Veranstaltungen, Feierabend-Cocktail, Outdoor-Sport - es sei für jeden Sachsen etwas dabei.
Die Treffen seien bei sechs bis zwölf Personen meist gut besucht. "Auch ein Wochentreffen, eine Art Stammtischformat vom Meet5-Team, findet in Dresden statt."
Wer über 40 Jahre alt ist, aber sein soziales Netzwerk wieder wachsen sehen möchte, sei gut aufgehoben. "Meet5 ist das Richtige für alle Unternehmungslustigen, die Lust haben, neue Menschen kennenzulernen, Neues zu erleben und ihre Region zu entdecken", so Hille zu TAG24.
Übrigens: Bei der App handelt es sich um ein sogenanntes Freemium-Modell - die Teilnahme an den Unternehmungen ist grundsätzlich kostenlos. "Premium-Mitgliedschaften bieten zusätzliche Features wie eine gezieltere Suche nach passenden Treffen oder verbesserte Kontaktmöglichkeiten."
Titelfoto: Montage: meet5