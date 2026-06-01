Elf tote Tiere! Reh-Massaker auf sächsischer Wiese

Lichtenau - Große Aufregung bei den Bewohnern von Lichtenau (Mittelsachsen). Der Grund: Mehrere Rehkitze wurden bei Mäharbeiten getötet. Während der Landwirt Besserung gelobt, ermittelt die Polizei .

Beim Mähen von Wiesen kommt es immer wieder zu Unfällen mit Rehkitzen. (Symbolfoto) © IMAGO/Dennis Duddek

"Es sind schon Wochen vorher immer wieder Rehe auf den Wiesen gesichtet worden. Wir Anwohner freuen uns darüber sehr", erzählt Lichtenauer Nico Haberkorn (52) auf TAG24-Nachfrage.

Deshalb schlugen schon im Vorfeld Nachbarn Alarm, als bekannt wurde, dass die vier bis fünf Hektar große Wiese im Ortsteil Auerswalde am Pfingstmontag gemäht werden sollte.

Dann passierte es: Eine Vielzahl von Rehkitzen wurde von den Maschinen umgemäht. Anwohner fanden elf Kadaver.

Haberkorn sagt, er habe auch während der Mäharbeiten noch mit den Fahrern diskutiert, um auf die Tiere aufmerksam zu machen - und soll knallhart ignoriert worden sein.

Ein Sprecher des zuständigen Betriebes versucht zu beschwichtigen: "Das war auf alle Fälle keine Absicht."