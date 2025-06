Elbbrücke von Bad Schandau noch gesperrt? ZDF hinkt mit Satire-Beitrag deutlich hinterher

Bad Schandau - Wenn das Warten auf die Sommerpause zum Verhängnis wird: Am Freitagabend war Lutz van der Horst (49) in einer Spezialausgabe für die seit einer Woche unterbrochene "heute-show" zu sehen. Als "Katastrophen-Tourist" machte er sich dabei auf den Weg in die Sächsische Schweiz und verkündete Infos, die eigentlich schon längst veraltet sind.