Endlich Schnee ohne Ende: Großer Andrang auf Sachsens Pisten

Altenberg/Oberwiesenthal - Frau Holle hat ihre Betten ausgeschüttelt. In höheren Lagen herrschten am Sonntag in Sachsen prima Wintersportbedingungen. Tausende Menschen zogen mit Schlitten, Ski und Schneeschuhen los, um den Winter zu genießen.

Großer Andrang herrschte am Sonntag nach frischem Schneefall auf dem Ski- und Rodelhang in Altenberg. © Eric Münch

"Wir freuen uns riesig über den Schnee und haben das zweite Mal in dieser Saison trotz Widrigkeiten geöffnet", berichtet Alexander Richter (54) vom Skilift in Holzhau. Stolz spricht er von einer "starken Bergfamilie", die vor Ort aktiv ist für den Skisport. "Wir produzieren hier Freude und Glück", sagt Richter lächelnd.

In Altenberg und Oberwiesenthal gab es am Sonntag von früh bis spät ebenso reges Treiben an den Skihängen. In Schöneck wird der Sessellift wohl am 8. Januar geöffnet werden. Der Ski & Fun Park Carlsfeld plant - bei beständiger Wetterlage - am kommenden Samstag zu öffnen.

Die teils kräftigen Schneefälle zum Jahreswechsel haben die Wintersportbedingungen im Erzgebirge und Oberen Vogtland deutlich verbessert. Viele Loipen sind gespurt und Skipisten geöffnet. Die Schneehöhen betragen verbreitet 15 bis 28 Zentimeter.

Ski-Langläufer finden gute Bedingungen vor - sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer Seite des Gebirges. Mehr als 500 Kilometer sind gespurt oder gewalzt worden.