Jungtier in Sachsen totgefahren! Wollte eine Wölfin ein Rudel bei Chemnitz gründen?

Langenleuba-Oberhain - Ein Auto erfasste auf der S51 bei Langenleuba-Oberhain ( Landkreis Mittelsachsen ) vermutlich einen Wolf. Wollte das junge Weibchen in Mittelsachsen ein neues Rudel gründen?

Bei dem Tier handelt es sich vermutlich um eine junge Wölfin. © privat

Das Tier hatte keine Chance, sagt Franz Burkhardt-Medicke (37). Der Jagdpächter wurde von der Polizei zum Unfallort gerufen. Ob es sich um einen Wolf handelt, ist offiziell noch nicht eindeutig geklärt.

"Ich kann nicht sagen, ob es ein Wolf ist oder nicht. Es gibt auch Hybride." Sicher ist es jedoch: Es ist ein junges Weibchen, etwa ein Jahr alt. "Das würde zum Verhalten der Wölfe passen." Denn deren Paarungszeit beginnt bald wieder. Zuvor verstoßen die Eltern ihre Jungtiere.

Die endgültige Klärung übernimmt nun das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung. "Die Fachstelle untersucht die DNA, ob es Verwandtschaftsverhältnisse gibt und wo es herkommt."

Auffällig: Das Tier war mit Räude befallen. "Das sind Milben, die sich unter die Haut graben und für Entzündungen sorgen", erklärt Burkhardt-Medicke. Die Räude könne auf eine Überpopulation hindeuten.